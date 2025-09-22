6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات...

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d11683302665.25695030_ojfgkinlqhemp.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب6 سنوات سجنا في حق كهل من اجل تهمة تعمد الحصول على بيانات ذات محتوى اباحي تظهر طفلا بصدد القيام بممارسات مخلة .



ووفق ملف القضية فان المتهم تمكن من استدراج الطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ان انتحل صفة فتاة وقد تمكن من استدراجه وتصويره عاريا وفي وضعيات مخلة ثم أنطلق في ابتزازه وتسلم مبالغ مالية منه على مراحل ولم يكتفي بذلك بل نزل له تلك الفيديوهات في أحد المواقع الاباحية .