بن زينب: هناك قطيعة مع التنفيذية والمجالس المحلية ليست نواب شعب… ودعوة لتسريع إحالة ميزانية 2026
قال عبد القادر بن زينب، النائب عن دائرة سليمان–نابل ومساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام، إنّ العلاقة بين نواب الشعب والسلطة التنفيذية ما تزال تشكو «قطيعة»، داعيًا إلى تنسيق فعلي بين الهياكل المحلية والجهوية والتشريعية والتنفيذية، وذلك في تصريح لفقرة ضيف الدّنيا وما فيها ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.
وأفاد بن زينب أنّ المجالس المحلية ليست نواب شعب وإنما هياكل قوة اقتراح تُحال مخرجاتها إلى المجالس الجهوية ثم مجلس الجهات والأقاليم، منتقدًا ما وصفه بـ«ارتباك الأدوار محليًا». وكشف عن خلافات محلية بسليمان، معتبرًا أن غياب التنسيق أثّر في معالجة بعض الملفات.
وفي الشأن الوطني، دعا بن زينب إلى أن تعكس ميزانية 2026 أولويات المواطن في القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات، منتقدًا تأخر إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان. وبخصوص أسطول الصمود، شدّد على أنّ الملف ذي طابع أمني ودبلوماسي ويُفترض أن يُدار ضمن الأُطر والمؤسسات الرسمية.
