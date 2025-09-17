Babnet   Latest update 10:47 Tunis

بن زينب: هناك قطيعة مع التنفيذية والمجالس المحلية ليست نواب شعب… ودعوة لتسريع إحالة ميزانية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681c63c5657e70.28792222_ilnpmhfekogqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 09:12 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قال عبد القادر بن زينب، النائب عن دائرة سليمان–نابل ومساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام، إنّ العلاقة بين نواب الشعب والسلطة التنفيذية ما تزال تشكو «قطيعة»، داعيًا إلى تنسيق فعلي بين الهياكل المحلية والجهوية والتشريعية والتنفيذية، وذلك في تصريح لفقرة ضيف الدّنيا وما فيها ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة.

وأفاد بن زينب أنّ المجالس المحلية ليست نواب شعب وإنما هياكل قوة اقتراح تُحال مخرجاتها إلى المجالس الجهوية ثم مجلس الجهات والأقاليم، منتقدًا ما وصفه بـ«ارتباك الأدوار محليًا». وكشف عن خلافات محلية بسليمان، معتبرًا أن غياب التنسيق أثّر في معالجة بعض الملفات.



وفي الشأن الوطني، دعا بن زينب إلى أن تعكس ميزانية 2026 أولويات المواطن في القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات، منتقدًا تأخر إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان. وبخصوص أسطول الصمود، شدّد على أنّ الملف ذي طابع أمني ودبلوماسي ويُفترض أن يُدار ضمن الأُطر والمؤسسات الرسمية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314972


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:45
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
30°-24
32°-23
32°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    