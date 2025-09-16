عدل الإشهاد كمال بن منصور: "التوانسة يخدمو بمخاخهم ويعرسوا في الشتاء"

كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية خلال سنة 2024، أبرزها انخفاض حالات الزواج بحوالي 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

فقد بلغ عدد حالات الزواج سنة 2024 حوالي 70.942 حالة مقابل 78.115 حالة سنة 2023، أي بتراجع يفوق 8 آلاف حالة.





تعليق عدل الإشهاد كمال بن منصور



انعكاسات ديمغرافية



كما تراجع عدد الولادات إلىسنة 2024، مقابلفي 2023، أي بانخفاض يقاربفي ظرف عام واحد.وبلغ معدل الخصوبة وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 حوالي، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني ().أما معدل النمو الديمغرافي السنوي فقد انخفض إلىخلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال.قال عدل الإشهادفي مداخلة على إذاعة الديوان إن التونسيين باتوا يتزوجون على مدار السنة وليس فقط في الموسم الصيفي كما كان معتادًا، مفسّرًا ذلك بارتفاع التكاليف. وأضاف:، مشيرًا إلى أنولفت إلى أن التراجع في عقود الزواج له أبعاد متعددة:: غلاء تكاليف الأعراس وقاعات الأفراح والتجهيزات.: تراجع الزواج التقليدي داخل العائلات وارتفاع نسبمع أجانب، في أحيان كثيرة بدوافع مرتبطة بالهجرة.: الشباب أصبح أكثر حذرًا من الارتباط بسبب مخاوف مرتبطة بالنفقة، الطلاق، والمسؤوليات الأسرية.تشير هذه المؤشرات إلى، مع تراجع قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب وارتفاع نسبة كبار السن، بما يطرح تحديات مستقبلية على:كمال بن منصور أكد أن الظاهرة تستحق نقاشًا معمقًا، مشيرًا إلى أنه سيكون حاضرًا لاحقًا في برنامج إذاعي كامل للحديث عنوانعكاساتها على المجتمع.