خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار من إيقاف مجرم خطير أصيل حي الزهور، معروف بكنية "ولد ليلى"، بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت النساء والأطفال القصر في كل من جهة السعيدية وشارع الهادي شاكر بخزندار.
وكان المتهم يعتمد أسلوبًا خطيرًا يتمثل في رشّ ضحاياه بالغاز المشل للحركة لإسقاطهم أرضًا، ثم تعنيفهم وسلب هواتفهم وحقائبهم. وكشفت الأبحاث معه تضرّر ثلاث نساء وعدد من الأطفال القصر، حيث عمد إلى افتكاك دراجات صغيرة "تروتينات" كانوا يستعملونها للّعب.
كما تمكّن أعوان الأمن من استرجاع عدد من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، من بينهم طفل قاصر كان قد تعرض للرش بالغاز والاعتداء بالعنف وسُلب دراجته الصغيرة.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم في انتظار إحالته على القضاء.
