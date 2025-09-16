Babnet   Latest update 20:39 Tunis

خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 19:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار من إيقاف مجرم خطير أصيل حي الزهور، معروف بكنية "ولد ليلى"، بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت النساء والأطفال القصر في كل من جهة السعيدية وشارع الهادي شاكر بخزندار.

وكان المتهم يعتمد أسلوبًا خطيرًا يتمثل في رشّ ضحاياه بالغاز المشل للحركة لإسقاطهم أرضًا، ثم تعنيفهم وسلب هواتفهم وحقائبهم. وكشفت الأبحاث معه تضرّر ثلاث نساء وعدد من الأطفال القصر، حيث عمد إلى افتكاك دراجات صغيرة "تروتينات" كانوا يستعملونها للّعب.



كما تمكّن أعوان الأمن من استرجاع عدد من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، من بينهم طفل قاصر كان قد تعرض للرش بالغاز والاعتداء بالعنف وسُلب دراجته الصغيرة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم في انتظار إحالته على القضاء.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314953


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    