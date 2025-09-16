Babnet   Latest update 11:28 Tunis

الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9295601ed92.99509405_jqgmknoflphei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 10:09
      
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، مؤخرا، من الإطاحة بمنحرف خطير كان يعمد إلى اعتراض المارة بالجهة وارتكاب براكاجات دموية تمثلت في افتكاك هواتفهم وأموالهم بعد طعنهم بسكين.

وكشفت الأبحاث أنّ المتهم تورّط في الاعتداء على شابين وطعنهما على مستوى الرقبة، قبل أن يختفي عن الأنظار، إلى أن تم القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء.

ويشار إلى أنّ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني نجحوا في الفترة الأخيرة في تفكيك عدة شبكات وعصابات إجرامية بالجهة تنشط في ترويج المخدرات، السلب، الدعارة، وبيع الخمور خلسة، كما تمكنوا من إيقاف عناصر محل أكثر من 30 منشور تفتيش وحجز أسلحة بيضاء وهواتف جوالة وأموال متأتية من أنشطة غير قانونية.


