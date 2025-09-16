الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9295601ed92.99509405_jqgmknoflphei.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، مؤخرا، من الإطاحة بمنحرف خطير كان يعمد إلى اعتراض المارة بالجهة وارتكاب براكاجات دموية تمثلت في افتكاك هواتفهم وأموالهم بعد طعنهم بسكين.



وكشفت الأبحاث أنّ المتهم تورّط في الاعتداء على شابين وطعنهما على مستوى الرقبة، قبل أن يختفي عن الأنظار، إلى أن تم القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية.

