إيداع الشاب الذي صوّب سلاحا ناريا مزيّفا تجاه دورية أمنية السجن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f9dff28145.39851709_fgqplnkjehimo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 19:19 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب ظهر في مقطع فيديو وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف نحو دورية أمنية، تزامنًا مع فعاليات قافلة أسطول الصمود في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت الشاب وهو يوجّه سلاحًا وهميًا نحو سيارة أمنية، قبل أن يظهر في تسجيل آخر وهو يحتجّ على أحد أعوان شرطة المرور بالجهة.



وقد تقرر في مرحلة أولى الاحتفاظ به من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، قبل أن يتمّ عرضه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وأحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ما نُسب إليه من تهم.
موزاييك


