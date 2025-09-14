استعدادا لمؤتمر موندياكولت 2025 ، يوم الاثنين في تونس أول ورشة عمل وطنية حول "مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو"

تحتضن تونس العاصمة ابتداءً من يوم الاثنين وعلى مدى 3 أيام بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة أول ورشة عمل وطنية حول تنفيذ "مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو"، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية لليونسكو "موندياكولت 2025" الذي سيُعقد في إسبانيا، .



وسيجمع مؤتمر "موندياكولت"، الذي تحتضنه مدينة برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، الأطراف الفاعلة في عالم الثقافة والشركاء والقادة من جميع أنحاء العالم وذلك بهدف تحديد أجندة عالمية للثقافة والالتزام بها.



أول ورشة عمل وطنية حول مؤشرات الثقافة 2030



موندياكولت : أكبر تجمع للثقافة في العالم



وسيجتمع في مؤتمر "موندياكولت" وزراء الثقافة من جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والشباب، بالإضافة إلى مهنيي الثقافة وشركاء من القطاع الخاص.وفي تونس، ستُنظم ورشة عمل "مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو" من قبل وزارة الشؤون الثقافية وبلدية تونس ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدعم من الاتحاد الأوروبي.وقد أصبح تنفيذ هذا المشروع ممكناً في إطار برنامج بعنوان "تعزيز السياسات والإجراءات القائمة على الأدلة ودعم تطوير السياسات لتعزيز مساهمة القطاعات والصناعات الإبداعية في التنمية المستدامة"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وسيقوم المشروع بتطبيق منهجية مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو لقياس ورصد التقدم المحرز في مساهمة الثقافة في تنفيذ أجندة 2030 بشكل شامل عبر مختلف أهداف التنمية المستدامة وغاياتها. وبالتالي، سيخدم المشروع بشكل مباشر تنفيذ ورصد أجندة 2030 على المستويين الوطني والمحلي. وسيكون ذلك مهماً لدعم جهود الدعوة الرامية إلى إبراز دور الثقافة في التنمية المستدامة بشكل أكبر.ومؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو طوعية وتكمّل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتفق عليها عالمياً.وستوفر ورشة العمل مقدمة وتوجيهات حول تنفيذ منهجية مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو على المستويين الوطني والحضري لتونس ولمدينة تونس. ويمثل المشاركون في هذه الورشة مؤسسات رئيسية مرتبطة بمختلف الوزارات، بالإضافة إلى مجموعات وأفراد من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، يمكنهم المساهمة في بناء المؤشرات الـ 22 لـ "مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو".ويتضمن برنامج الورشة جلسات تستمر حوالي ست ساعات في اليومين الأولين وحوالي ثلاث ساعات في اليوم الأخير سيتم خلالها تعريف المشاركين بمنهجية "مؤشرات الثقافة 2030" وسيتلقون إرشادات حول جمع البيانات وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي.كما سيُدعون للمشاركة في تمرين لاختيار البيانات ورسم خرائط لها، وسيتم إجراء مراجعة أولية للسياسات، ووضع خطة عمل والمصادقة عليها من قبل المشاركين لتنفيذ المشروع.أعلنت اليونسكو أن نسخة 2025 من "موندياكولت" ستتناول الاتجاهات والتحديات والفرص في القطاع الثقافي، بالإضافة إلى التقدم المحرز منذ النسخة الأخيرة في عام 2022، التي اعترفت بالثقافة كـ "منفعة عامة عالمية".ودعماً لهذه الجهود، ستصدر اليونسكو أول تقرير عالمي حول السياسات الثقافية، الذي سيقيّم تأثير الثقافة في جميع أبعاد التنمية، حسبما أعلنت اليونسكو في نشرتها الإخبارية.ومن المقرر أن يُبث الحدث، الذي سيقام في مركز المؤتمرات الدولي في برشلونة (CCIB)، مباشرة على موقع اليونسكو الإلكتروني.وسيجتمع في المؤتمر ممثلون عن 194 دولة عضو في منظمة اليونسكو لوضع خارطة طريق عالمية للسياسات الثقافية.وستفتتح الحدث أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا وسيشارك في النقاشات أكثر من 100 وزير ثقافة و1200 مشارك، من بينهم مهنيون في مجال الثقافة وفي منظمات غير حكومية ومنظمات دولية.فمن خلال الحوارات الوزارية ومجموعة واسعة من الفعاليات الموازية، سيؤكد "موندياكولت 2025" من جديد على الثقافة كمنفعة عامة عالمية وأساس لتنمية قائمة على الحقوق وشاملة ومستدامة مما يضع الأسس لإدماجها الكامل في الأجندة العالمية لما بعد عام 2030.وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، دعمت اليونسكو أكثر من 150 دولة في تصميم أو تحسين سياساتها الثقافية. وسيعزز "موندياكولت 2025" هذا الالتزام بدعم البلدان في تطوير سياساتها العامة ودعمها للقطاعات الإبداعية.وسيسلط المؤتمر أيضاً الضوء على الإنجازات الأخيرة لليونسكو التي تهدف إلى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية، وأداة للاستجابة للأزمات والانتعاش الاقتصادي.وسيتم في المؤتمر تناول العديد من القضايا الهامة الأخرى، مثل تعزيز دور الشعوب الأصلية ومساهمتها في وضع السياسات الثقافية، ودعم التحول الرقمي للقطاع، خاصة في مواجهة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، والمكافحة الدولية للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مع إطلاق متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة.وفي ختام المؤتمر، سيعتمد وزراء الثقافة وثيقة ختامية، ستكون نتاج عملية تشاورية واسعة، تحدد الأولويات السياسية العالمية الرئيسية للسنوات القادمة.وبناءً على إعلان "موندياكولت 2022" الذي تم اعتماده في مكسيكو سيتي (المكسيك) ستستعرض نسخة 2025 التقدم المحرز وتشكل استجابات جماعية للتحديات الناشئة والفرص المتاحة للقطاع الثقافي والإبداعي.ويركز المؤتمر على ستة مجالات ذات أولوية مترابطة لـ "موندياكولت"، بالإضافة إلى ذلك، يتناول "موندياكولت 2025" مجالين من مجالات التدخل الشاملة ذات الأهمية المتزايدة عالمياً: الثقافة والذكاء الاصطناعي، والثقافة والسلام.يشار إلى أن "موندياكولت" هو المؤتمر العالمي لليونسكو حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة ويُنظم مرة كل أربع سنوات، وهو أكبر منصة عالمية للحوار والتعاون حول السياسات الثقافية.