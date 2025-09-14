عجيل توجّه شاحنة وقود إلى ميناء بنزرت لتزويد سفن "أسطول الصمود"

أكّد الرئيس المدير العام لشركة، خالد بتّين، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، أنّمن أجل تزويد سفنبالمحروقات.وأضاف بتّين أنّ الشركة كانت قد قامت سابقًا بتزويد السفن الراسية بميناءبما طُلب منها، مبرزًا أنّه لم يرد على الشركة أي طلب جديد للتزوّد بالوقود إلاّ بعد وصول السفن إلى ميناء بنزرت حيث سيتم استكمال الإجراءات اللوجستية.