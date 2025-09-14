عجيل توجّه شاحنة وقود إلى ميناء بنزرت لتزويد سفن "أسطول الصمود"
أكّد الرئيس المدير العام لشركة "عجيل"، خالد بتّين، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، أنّ شاحنة محمّلة بالوقود في طريقها إلى ميناء بنزرت من أجل تزويد سفن أسطول الصمود بالمحروقات.
وأضاف بتّين أنّ الشركة كانت قد قامت سابقًا بتزويد السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد بما طُلب منها، مبرزًا أنّه لم يرد على الشركة أي طلب جديد للتزوّد بالوقود إلاّ بعد وصول السفن إلى ميناء بنزرت حيث سيتم استكمال الإجراءات اللوجستية.
وأضاف بتّين أنّ الشركة كانت قد قامت سابقًا بتزويد السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد بما طُلب منها، مبرزًا أنّه لم يرد على الشركة أي طلب جديد للتزوّد بالوقود إلاّ بعد وصول السفن إلى ميناء بنزرت حيث سيتم استكمال الإجراءات اللوجستية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314833