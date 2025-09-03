محكمة الاستئناف تنقض حكما غيابيا بالسجن ضد "تيكتوكوز" وتقرّ بعدم سماع الدعوى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حكما يقضي بنقض الحكم الغيابي الصادر سابقا ضد "تيكتوكوز" بالسجن أربع سنوات، وقرّرت عدم سماع الدعوى في حقّها مع الإذن بالإفراج عنها.



وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق غيابيا بسجن "تيكتوكوز" مدة أربع سنوات، على خلفية اتهامها بـ"الدعوة إلى الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مما استوجب إدراجها بالتفتيش. وقد تم إيقافها مؤخرا وإحالتها على أنظار القضاء، حيث اعترضت على الحكم، ليقع النظر في القضية من جديد وينتهي الحكم بقرار الإفراج عنها.





