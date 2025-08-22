تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان محور لقاء الزنزري وإيشيبا
التقت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الجمعة 22 أوت 2025 برئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء، شدّد رئيس الوزراء الياباني على أهمية العلاقات التونسية اليابانية، مبرزًا أن تونس تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى نجاح مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (TICAD8) الذي احتضنته تونس سابقًا، والذي مثّل فرصة لدفع الشراكات اليابانية الأفريقية.
وخلال اللقاء، شدّد رئيس الوزراء الياباني على أهمية العلاقات التونسية اليابانية، مبرزًا أن تونس تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى نجاح مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (TICAD8) الذي احتضنته تونس سابقًا، والذي مثّل فرصة لدفع الشراكات اليابانية الأفريقية.
من جانبها، عبّرت رئيسة الحكومة عن تقدير تونس للمساهمة اليابانية طويلة الأمد في مجالات التنمية والبنية التحتية، مؤكدة أن العلاقات الثنائية تسير في نسق تصاعدي يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.
أولويات التعاونخلال المباحثات، أعرب رئيس الوزراء إيشيبا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مواجهة أزمة نقص المياه عبر مشاريع تقنية واستثمارات جديدة. كما أشاد الطرفان بالتقدم المحرز في المفاوضات حول اتفاق استثمار ثنائي من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين اليابانيين في السوق التونسية.
نحو تعاون متعدد الأطرافكما تبادل الجانبان الآراء حول التعاون في إطار متعدد الأطراف، إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحوار والدبلوماسية كخيار لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار الإقليمي.
بهذا اللقاء، جدّد كل من تونس واليابان التزامهما بترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على التنمية الاقتصادية المشتركة والاستثمار المستدام، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز حضورهما على الصعيد الدولي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313723