Babnet   Latest update 11:07 Tunis

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان محور لقاء الزنزري وإيشيبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8379251ed08.96193953_ngjmkhoflqpie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 10:25 قراءة: 1 د, 4 ث
      
التقت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الجمعة 22 أوت 2025 برئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدّد رئيس الوزراء الياباني على أهمية العلاقات التونسية اليابانية، مبرزًا أن تونس تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى نجاح مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (TICAD8) الذي احتضنته تونس سابقًا، والذي مثّل فرصة لدفع الشراكات اليابانية الأفريقية.



من جانبها، عبّرت رئيسة الحكومة عن تقدير تونس للمساهمة اليابانية طويلة الأمد في مجالات التنمية والبنية التحتية، مؤكدة أن العلاقات الثنائية تسير في نسق تصاعدي يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

أولويات التعاون

خلال المباحثات، أعرب رئيس الوزراء إيشيبا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مواجهة أزمة نقص المياه عبر مشاريع تقنية واستثمارات جديدة. كما أشاد الطرفان بالتقدم المحرز في المفاوضات حول اتفاق استثمار ثنائي من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين اليابانيين في السوق التونسية.

نحو تعاون متعدد الأطراف

كما تبادل الجانبان الآراء حول التعاون في إطار متعدد الأطراف، إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحوار والدبلوماسية كخيار لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار الإقليمي.

بهذا اللقاء، جدّد كل من تونس واليابان التزامهما بترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على التنمية الاقتصادية المشتركة والاستثمار المستدام، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز حضورهما على الصعيد الدولي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313723


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:06
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
33°-22
33°-23
37°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    