تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان محور لقاء الزنزري وإيشيبا

التقت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الجمعة 22 أوت 2025 برئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.



وخلال اللقاء، شدّد رئيس الوزراء الياباني على أهمية العلاقات التونسية اليابانية، مبرزًا أن تونس تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى نجاح مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (TICAD8) الذي احتضنته تونس سابقًا، والذي مثّل فرصة لدفع الشراكات اليابانية الأفريقية.

