سفارة الهند في تونس تحتفل بالذكرى 79 لاستقلال البلاد

احتفلت سفارة الهند في تونس، صباح اليوم 15 أوت 2025، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، وذلك بمقر إقامة السفيرة الدكتورة ديفياني أوتام خوبراغادي.



انطلق الاحتفال برفع العلم الوطني الهندي من قبل السفيرة، تلاه عزف النشيد الوطني، قبل أن تتلو السفيرة خطاب رئيس الهند إلى الأمة، والذي تضمن إشادة بالقيم الديمقراطية، ومسيرة النمو الشامل، والدور العالمي المتصاعد للهند. كما تطرق الخطاب إلى أبرز محطات التقدم منذ عام 1947، في مجالات الديمقراطية والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز الوحدة الوطنية.

