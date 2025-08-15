سفارة الهند في تونس تحتفل بالذكرى 79 لاستقلال البلاد
احتفلت سفارة الهند في تونس، صباح اليوم 15 أوت 2025، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، وذلك بمقر إقامة السفيرة الدكتورة ديفياني أوتام خوبراغادي.
انطلق الاحتفال برفع العلم الوطني الهندي من قبل السفيرة، تلاه عزف النشيد الوطني، قبل أن تتلو السفيرة خطاب رئيس الهند إلى الأمة، والذي تضمن إشادة بالقيم الديمقراطية، ومسيرة النمو الشامل، والدور العالمي المتصاعد للهند. كما تطرق الخطاب إلى أبرز محطات التقدم منذ عام 1947، في مجالات الديمقراطية والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز الوحدة الوطنية.
انطلق الاحتفال برفع العلم الوطني الهندي من قبل السفيرة، تلاه عزف النشيد الوطني، قبل أن تتلو السفيرة خطاب رئيس الهند إلى الأمة، والذي تضمن إشادة بالقيم الديمقراطية، ومسيرة النمو الشامل، والدور العالمي المتصاعد للهند. كما تطرق الخطاب إلى أبرز محطات التقدم منذ عام 1947، في مجالات الديمقراطية والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتناول الخطاب كذلك نجاح عملية "سِندور" في مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى محاربة الفساد ودعم الاستدامة، والتمسك بالقيم الدستورية المتمثلة في العدالة والحرية والمساواة والأخوّة، مع التركيز على النهوض بالمجتمعات المهمشة عبر مبادرات حكومية داعمة.
وشهد الحفل مشاركة أعضاء من الجالية الهندية في تونس إلى جانب أصدقاء الهند، في تجسيد لعمق الروابط بين الشعبين. وفي كلمتها، شكرت السفيرة أفراد الجالية على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الجذور الثقافية الهندية مع الإسهام الإيجابي في المجتمع التونسي.
واختُتمت الفعاليات بتقديم مأكولات هندية وتبادل الأحاديث الودية، في أجواء جسدت روح الوحدة والفخر المشترك، فيما أعربت السفارة عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، الذي شكل تذكيرًا بالمسيرة المتميزة للهند منذ الاستقلال وبالتزامها بالسلام والتقدم والتعاون الدولي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313386