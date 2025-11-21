Babnet   Latest update 17:07 Tunis

تواصل حملة لجمع التبرعات لفائدة قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ببادرة من جمعيات أطباء تونسيين

Publié le Vendredi 21 Novembre 2025
      
أطلقت مؤخرا جمعيات أطباء تونسيين حملة لجمع التبرعات المالية لفائدة قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
 
ومكّنت هذه الحملة المتواصلة منذ حوالي 3 أسابيع ببادرة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجمعية الأطباء التونسيين في العالم ومؤسسة جاد للصحة الشعبية، من جمع نحو 84 ألف دينار وذلك بمساهمة 728 شخصا.

 

وتهدف هذه الحملة إلى جمع 250 ألف دينار من أجل توفير تجهيزات إنعاش ومعدات طبية ضرورية لقسم الاطفال حديث النشأة بمستشفى سيدي بوزيد، بما يضمن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الصحة دون تمييز، حسب منصة "شقاقة" المخصصة للاشتراك في الحملة.
 
ويطمح القائمون على هذه الحملة، إلى أن يمكن تعزيز قسم الأطفال بهذه المعدات الطبية من توفير الخدمات الصحية لكل الأطفال المرضى بسيدي بوزيد كما في غيرها من الجهات، مؤكدين ان الهدف الأساسي لهذه الحملة يتمثل في ألا يعاني أي طفل من غياب الرعاية الطبية بسبب نقص في الأطباء أو التجهيزات.
 
ويمكن للراغبين في المساهمة في هذه الحملة، التي تتواصل الى غاية يوم 30 نوفمبر الجاري، الولوج الى المنصة cha9a9a.tn والقيام بعملية التبرع بشكل آمن عبر البطاقات البنكية والبريدية من تونس او خارجها، حسب ذات المصدر.


