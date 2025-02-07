مع رفض مطالب الافراج : احالة 4 إطارات بنكية ببنك عمومي ورجل أعمال ينشط في تعليب الزيوت على الدائرة الجنائية

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قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس، رفض جميع مطالب الإفراج عن أربعة إطارات بنكية بأحد البنوك العمومية ورجل أعمال بارز ينشط في مجال تعليب الزيوت، وقررت إبقاءهم قيد الإيقاف في إطار التحقيقات المتعلقة بملف فساد مالي.



وقد تمت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم على خلفية تمكين رجل الأعمال من قرض بنكي ضخم دون توفير الضمانات القانونية اللازمة، مما أثار شبهات حول وجود تجاوزات مالية وإخلالات إدارية خطيرة داخل المؤسسة البنكية.





