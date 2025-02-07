Babnet

مع رفض مطالب الافراج : احالة 4 إطارات بنكية ببنك عمومي ورجل أعمال ينشط في تعليب الزيوت على الدائرة الجنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 14:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس، رفض جميع مطالب الإفراج عن أربعة إطارات بنكية بأحد البنوك العمومية ورجل أعمال بارز ينشط في مجال تعليب الزيوت، وقررت إبقاءهم قيد الإيقاف في إطار التحقيقات المتعلقة بملف فساد مالي.

وقد تمت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم على خلفية تمكين رجل الأعمال من قرض بنكي ضخم دون توفير الضمانات القانونية اللازمة، مما أثار شبهات حول وجود تجاوزات مالية وإخلالات إدارية خطيرة داخل المؤسسة البنكية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302703


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female