فتح باب التسجيل في مسابقة "المتكون المبادر" إلى غاية 5 أفريل 2026 لفائدة المتكونين في مراكزالوكالة التونسية للتكوين المهني

أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن فتح باب التسجيل في مسابقة "المتكون المبادر" ابتداء من 16 مارس إلى غاية 5 أفريل 2026، وفق ما جاء في منصة "مبادر".وتهم هذه المسابقة المتكونين في مراكزالوكالة التونسية للتكوين المهني والذين لديهم فكرة مشروع يرغبون في تطويرها وبعث مشروع وإنشاء مؤسسة خاصة. وتوفر هذه المسابقة الفرصة للتعرف أكثر على عالم المبادرة وريادة الأعمال فضلا عن دعم وتطوير الكفاءات.ويمكن للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، التسجيل عبر منصة Moubader.tn الموضوعة للغرض.