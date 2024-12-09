الأوضاع في سوريا ... قراءة لأحمد أونيّس... وزير خارجية أسبق

1. مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد:

2. ردود الأفعال الدولية: صمت عربي وتحفظ أوروبي:

3. التحديات الإقليمية والدولية:

4. النظام الدولي والتحالفات:

أوضح أونيس أن النظام البديل للأسد لم يتضح بعد، مع غموض حول توجهات المعارضة السورية التي ترغب في تولي السلطة.ركّز على أهمية استمرارية النهج المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة مثل الجولان، مشددًا على أن سوريا في حالة حرب، مما يجعل الديمقراطية أولوية ثانوية مقارنة بالتصدي للاحتلال.أشار إلى صمت الدول العربية إزاء التطورات في سوريا، بينما تتبنى القوى الغربية نهجًا يدعم أهداف إسرائيل في المنطقة.لفت إلى دور إسرائيل، التي تسعى لتصفية المقاومة وتحقيق هيمنة إقليمية بدعم غربي واسع.اعتبر أن الصمت العربي يعكس ضعفًا استراتيجيًا أمام المشروع الإسرائيلي والغربي.ناقش أونيس التداعيات الإقليمية، بما في ذلك تأثير سقوط النظام السوري على مواقف الدول المجاورة، مثل لبنان وفلسطين وكذلك التنافس بين القوى العالمية (روسيا، الصين، إيران) التي قد تحاول موازنة النفوذ الإسرائيلي والغربي.أكد أهمية تحالف الدول العربية مع قوى مثل إيران وروسيا لمواجهة الهيمنة الغربية والتوسع الإسرائيلي.شدد على ضرورة استعادة القوة العربية عبر تحالفات قوية مع القوى الصاعدة (روسيا، الصين، وإيران) لمواجهة الهيمنة الغربية.حذر من أن عدم الاستدراك العربي سيؤدي إلى خيبات أكبر وفقدان المزيد من الأراضي والسيادة.الحوار قدم تحليلًا يُبرز التحولات السياسية في المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا، مع نظرة نقدية لتراجع الدور العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.