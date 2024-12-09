الأوضاع في سوريا ... قراءة لأحمد أونيّس... وزير خارجية أسبق
في الحوار الذي أُجري مع أحمد أونيس، وزير الخارجية الأسبق، على إذاعة أكسبريس، تناول النقاش مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وردود الأفعال الدولية، وأكد ونيّس، أنّ "حافظ الأسد وبشار الأسد شرّفا الرسالة العربية ولم يعترفا بتسليم الأرض العربية لإسرائيل ولم يقبلا بالخضوع لها والتطبيع معها"، لافتًا إلى أنّ "بشار الأسد نسج على منوال أبيه ولم يخُن الرسالة".
أبرز النقاط التي أُثيرت في الحوار كالتالي:
أبرز النقاط التي أُثيرت في الحوار كالتالي:
1. مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد:
أوضح أونيس أن النظام البديل للأسد لم يتضح بعد، مع غموض حول توجهات المعارضة السورية التي ترغب في تولي السلطة.
ركّز على أهمية استمرارية النهج المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة مثل الجولان، مشددًا على أن سوريا في حالة حرب، مما يجعل الديمقراطية أولوية ثانوية مقارنة بالتصدي للاحتلال.
2. ردود الأفعال الدولية: صمت عربي وتحفظ أوروبي:
أشار إلى صمت الدول العربية إزاء التطورات في سوريا، بينما تتبنى القوى الغربية نهجًا يدعم أهداف إسرائيل في المنطقة.
لفت إلى دور إسرائيل، التي تسعى لتصفية المقاومة وتحقيق هيمنة إقليمية بدعم غربي واسع.
اعتبر أن الصمت العربي يعكس ضعفًا استراتيجيًا أمام المشروع الإسرائيلي والغربي.
3. التحديات الإقليمية والدولية:
ناقش أونيس التداعيات الإقليمية، بما في ذلك تأثير سقوط النظام السوري على مواقف الدول المجاورة، مثل لبنان وفلسطين وكذلك التنافس بين القوى العالمية (روسيا، الصين، إيران) التي قد تحاول موازنة النفوذ الإسرائيلي والغربي.
أكد أهمية تحالف الدول العربية مع قوى مثل إيران وروسيا لمواجهة الهيمنة الغربية والتوسع الإسرائيلي.
4. النظام الدولي والتحالفات:
شدد على ضرورة استعادة القوة العربية عبر تحالفات قوية مع القوى الصاعدة (روسيا، الصين، وإيران) لمواجهة الهيمنة الغربية.
حذر من أن عدم الاستدراك العربي سيؤدي إلى خيبات أكبر وفقدان المزيد من الأراضي والسيادة.
الحوار قدم تحليلًا يُبرز التحولات السياسية في المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا، مع نظرة نقدية لتراجع الدور العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
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