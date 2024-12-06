رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: "يمكن لتونس جذب الكثير من الاستثمارات .. ويجب استغلال الفرص المتاحة"

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تبحث الدورة الثامنة والثلاثون من أيام المؤسسة المنعقدة في مدينة سوسة عن كيفية استغلال المؤسسات التونسية للتحولات الكبرى على المستويين الوطني والعالمي. وفقًا لرئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أمين بن عياد، فإن التحولات تشمل تغيرات في القوانين الاقتصادية مثل قانون الصرف وقانون الشغل، مما يتطلب من المؤسسات تحسين تنافسيتها وتأقلمها السريع.



وأشار بن عياد في تصريح لExpress FM إلى أهمية مواجهة تحديات الشيكات دون رصيد ومواكبة التغيرات القانونية، معتبراً أن القطاع الأهلي فرصة لخلق ثروات في المناطق المحرومة. ولفت إلى التطورات العالمية مثل نجاح الصين في صناعة السيارات الكهربائية وتوجه أوروبا لفرض رسوم جمركية على هذه المنتجات، مما يخلق فرصًا لتونس للعب دور استثماري واستغلال هذه التوترات.





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وأكد أن تونس لديها إمكانيات لجذب استثمارات كبيرة من خلال رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة الفعالة مع الاتحاد الأوروبي، مما يمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى مشروع استثنائي قادم سيضم مئات المهندسين في البحث والتطوير بمجال تقني متقدم، مما يعزز مكانة تونس كقصة نجاح ملهمة.

وأكد أن تونس لديها إمكانيات لجذب استثمارات كبيرة من خلال رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة الفعالة مع الاتحاد الأوروبي، مما يمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى مشروع استثنائي قادم سيضم مئات المهندسين في البحث والتطوير بمجال تقني متقدم، مما يعزز مكانة تونس كقصة نجاح ملهمة.