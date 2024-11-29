Babnet

احتفاظ بمعلم في حدائق قرطاج بتهمة التحرش بقُصّر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5da5f2cc6bdd73.04739810_oqkhlnpifejgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 18:38 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بيان اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت بالاحتفاظ بمعلم في إحدى المدارس الابتدائية الخاصة في منطقة حدائق قرطاج، بتهمة التحرش الجنسي بقُصّر.

جاء القرار بعد تقديم أولياء عدد من الطالبات شكاوى لدى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تفيد بتعرض بناتهم للتحرش من قبل المعلم المذكور.

...

تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المعني بالأمر ومكان إقامته. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم القبض عليه في منزله.

عند الاستماع إلى شهادات الفتيات، بحضور مسؤول مدني وأخصائي نفسي اجتماعي، أكدن أن المعلم قد تحرش بهن في مناسبات متعددة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الواقعة في سياق جهود مكثفة لمكافحة الجرائم ضد الأطفال وضمان حمايتهم في المؤسسات التعليمية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298388


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*