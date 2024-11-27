حكم بالسجن على المكلف بإدخال شحنات الأسلحة وتهريبها إلى تونس

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالحكم بالسجن لمدة 12 سنة على الإرهابي عادل الغندري، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.



وقد رفض الغندري حضور جلسة المحاكمة...





يُذكر أن الغندري كان قد كُلّف من قبل أبو عياض، زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، بتهريب الأسلحة من ليبيا وإخفائها في المناطق الجنوبية لتونس. كما شارك في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان.من جانب آخر، يُشار إلى أن الغندري كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد إثر اعتدائه بالعنف على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس خلال جلسة انعقدت في فيفري من العام الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر في القضية المتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية في بن قردان.وفي حكم سابق، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالسجن لمدة 20 سنة على عادل الغندري بتهمة توفير الأسلحة لتنظيم إرهابي.