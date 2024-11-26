فنيرة: "ميزانية 2025 مجرد تسيير أعمال دون خلق ثروة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6745c6fec8d710.90750292_jgekimpolhfnq.jpg width=100 align=left border=0>

وصف النائب محمد علي فنيرة، عضو الكتلة الوطنية المستقلة، ميزانية الدولة لعام 2025 بأنها لا ترقى إلى مستوى خلق الثروة أو الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تقتصر على تسيير الأعمال دون تقديم حلول حقيقية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح فنيرة، في تصريح خلال مشاركته في برنامج "بوليتيكا" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن الميزانية تفتقر إلى إجراءات ملموسة لدفع الاستثمار والتنمية، خصوصًا في المناطق الداخلية التي تعاني من التهميش.





...



وأكد أن قانون المالية الجديد تجاهل التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، مثل المشاكل الطاقية، التحولات المناخية، ندرة المياه، والتدهور البيولوجي. وأضاف أن هذه الإشكاليات تحتاج إلى خطط استراتيجية واضحة، وهو ما لم يتوفر في هذه الميزانية.



دعوة إلى وضع أولويات تنموية دعا فنيرة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية لتوجيه الموارد نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية، وإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية والطاقة والمياه. كما شدد على أهمية تبني سياسات طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل للشباب في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن قانون المالية الجديد تجاهل التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، مثل المشاكل الطاقية، التحولات المناخية، ندرة المياه، والتدهور البيولوجي. وأضاف أن هذه الإشكاليات تحتاج إلى خطط استراتيجية واضحة، وهو ما لم يتوفر في هذه الميزانية.دعوة إلى وضع أولويات تنموية دعا فنيرة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية لتوجيه الموارد نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية، وإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية والطاقة والمياه. كما شدد على أهمية تبني سياسات طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل للشباب في جميع أنحاء البلاد.