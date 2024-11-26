عادل زهمول: "43 خطأ تحكيمي أثّر على نتائج 14 مباراة"

كشف الحكم الدولي السابق عادل زهمول في مداخلة إذاعية عبر إذاعة موزاييك أن البطولة الوطنية لكرة القدم شهدت هذا الموسم حوالي 43 خطأ تحكيمي مؤثر غيّر نتائج 14 مباراة، وفقًا لتحليله.



وأوضح زهمول أن هذه الأخطاء شملت عدم احتساب ضربات جزاء مستحقة، وتجاهل بطاقات حمراء واضحة، وغيرها من الهفوات الكبيرة التي أثرت على مجرى اللقاءات.





وأكد أن استمرار مثل هذه الأخطاء أصبح غير مقبول، إذ لا يقتصر تأثيرها على مسار المباريات فقط، بل يمتد إلى ترتيب الأندية في الدوري، ما يطرح تساؤلات حول تحسين أداء الحكام وسبل تطوير المنظومة التحكيمية.هذه التصريحات تسلط الضوء على أهمية إعادة النظر في نظام التحكيم بالبطولة، بما في ذلك تفعيل تقنيات مثل "الفار" بشكل أفضل أو تعزيز تكوين الحكام للحد من هذه الأخطاء المؤثرة.من ناحية أخرى أعلنت موزاييك أن لجنة المتابعة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم قد وجهت دعوات لعدد من الحكام من أجل المثول أمامها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.- باسم بلعيد (حكم مباراة الأولمبي الباجي والاتحاد المنسنيري في الجولة التاسعة)- حسني النايلي (حكم مباراة قوافل ڤفصة والملعب التونسي في الجولة التاسعة)- أسامة بن إسحاق (حكم مباراة النادي الإفريقي ومستقبل سليمان في الجولة التاسعة)- محرز المالكي (حكم مباراة النادي البنزرتي والنجم الساحلي في الجولة الثامنة)- عمر الرياحي (مساعد حكم أول مباراة ترجي جرجيس والنجم الساحلي في الجولة التاسعة)