حلق الوادي: محاصرة وإلقاء القبض على مجرم خطير محل 15 منشور تفتيش وأحكام سجنية

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تمكنت وحدات الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، أول أمس، من محاصرة وضبط عنصر إجرامي خطير صادر في شأنه 15 منشور تفتيش من قبل وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا حق عام.



كما أظهرت التحريات أن المتهم كان ملاحقًا بموجب أحكام سجنية تصل مدة عقوبتها إلى 13 سنة. وبناءً على ذلك، تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات رصد وملاحقة دقيقة، حيث جرى الاحتفاظ به على ذمة التحقيقات التي ستتم بإذن من النيابة العمومية، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.





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تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للحد من الجريمة وتعزيز الأمن في مختلف مناطق البلاد.













