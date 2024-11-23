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الرئيس السابق للجامعة التونسية للكيوكيشنكاي كاراتي امام الدائرة الجنائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 11:14 قراءة: 0 د, 20 ث
      
مثل الرئيس السابق للجامعة التونسية للكيوكيشنكاي كاراتي، أول أمس في حالة سراح، أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. جاء ذلك على خلفية قضية فساد مالي وإداري شملته الأبحاث أثناء فترة إشرافه على الجامعة المذكورة.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي المتهم.

...

ويُذكر أن المتهم كان قد حوكم غيابياً بالسجن في هذه القضية، وقد اعترض على الحكم الصادر ضده.


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