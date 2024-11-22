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9 سنوات سجنا وخطية ب46 مليون د في حق صخر الماطري

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 11:16 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس غيابيا ب9 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق صخر الماطري صهر الرئيس الراحل السابق وتخطىته ب46 مليون د

كما تم حفظ التهمة في حق الرئيس الراحل السابق بن علي بموجب الوفاة.

...

ويتعلق ملف القضية بحصول محمد فهد صخر الماطري على قروض بنكية من بنك عمومي دون ضمانات وبتدخل من بن علي .


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