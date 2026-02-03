Babnet   Latest update 23:27 Tunis

أهمّ الأحداث الوطنية خلال شهر جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f3bfef2ce694.28441602_flnpihmekgojq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 23:22 قراءة: 2 د, 56 ث
      
شهد شهر جانفي 2026 سلسلة من التطوّرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية البارزة، تواصلت خلالها المتابعات القضائية، وتكثّفت التحركات الرسمية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب مستجدّات مرتبطة بالأوضاع المناخية والاقتصادية. وفي ما يلي حصيلة لأبرز الأحداث الوطنية مرتّبة زمنيًا:

2 جانفي

سياسة / محاكمات
محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي محمد بوغلاب لمدة سنتين، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.


3 جانفي

سياسة / داخلية / إرهاب
وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية إرهابية بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، والقضاء على عنصر إرهابي خطير وإيقاف مرافقه.
كما أعلنت لاحقًا عن استشهاد عون الأمن مروان قادري متأثرًا بإصابته خلال العملية.

4 جانفي

سياسة / دفاع وطني / تهريب
وزارة الدفاع الوطني تعلن وفاة تونسي بطلق ناري وإيقاف شخصين آخرين، إثر اعتراض سيارة تهريب بقطاع رمادة من ولاية تطاوين.

5 جانفي

سياسة / محاكمات
تأجيل النظر في قضية الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إلى 22 جانفي، مع رفض الإفراج عنهما.
اقتصاد / تضخّم
المعهد الوطني للإحصاء يعلن تراجع نسبة التضخم لسنة 2025 إلى 5.3 بالمائة مقابل 7 بالمائة سنة 2024.

6 جانفي

سياسة / إعلام
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعقد لقاءً مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية، ويؤكد دور الإعلام في خدمة الصالح العام.
سياسة / اقتصاد / تنمية
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030.

7 جانفي

سياسة / علاقات برلمانية
لقاء بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية، بحضور سفير كوريا الجنوبية بتونس.

8 جانفي

سياسة / خارجية
وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية ويثمّن مستوى العلاقات الثنائية.

9 جانفي

سياسة / محاكمات / إرهاب
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تنظر في ملف فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية وتؤجّل الجلسة.

10 جانفي

إعلام / مهنة الصحافة
الجامعة التونسية لمديري الصحف تعبّر عن قلقها من تواصل تعطّل إسناد البطاقة المهنية للصحفيين.

12–15 جانفي

سياسة / حكومة / قطاعات اجتماعية
اجتماعات وزارية متتالية حول النقل العمومي، الفوترة الإلكترونية، الصناديق الاجتماعية، والسكن الاجتماعي، بإشراف رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.

19–21 جانفي

سياسة / تقلبات مناخية
تقلبات جوية حادة تؤدي إلى فيضانات بعدة ولايات، تسجيل وفيات وأضرار مادية، وإعلان عمليات إجلاء واسعة بإشراف الحماية المدنية.
رئيس الجمهورية يتحوّل ميدانيًا إلى عدد من المناطق المتضرّرة ويؤكد أن الأولوية لإنقاذ الأرواح.

22 جانفي

سياسة / محاكمات
إصدار أحكام بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.
سياسة / اتحاد أوروبي
تسلّم تونس معدات أوروبية جديدة لتعزيز مراقبة الحدود.

26 جانفي

سياسة / انتخابات
مشاركة وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة دولية بالهند حول إدارة العمليات الانتخابية.
سياسة / علاقات خارجية
تحركات دبلوماسية مكثفة شملت الولايات المتحدة، الجزائر، ومصر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

27–29 جانفي

سياسة / حكومة / اقتصاد
مجالس وزارية حول تحويل الديون إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
إعلام / حرية الصحافة
ندوة حوارية حول المرسوم 54 تؤكد مخاوف الصحفيين والحقوقيين من انعكاساته على الحق في المعلومة.

30 جانفي

سياسة / حالة طوارئ
التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وفق ما صدر بالرائد الرسمي.

31 جانفي

اقتصاد
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمنح تونس 110 ملايين دولار لدعم مشروع بيئي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وكالة فيتش رايتينغ تثبّت تصنيف الدين السيادي لتونس عند مستوى “B” مع نظرة سلبية.

حصيلة
عكس شهر جانفي 2026 تداخلاً لافتًا بين الملفات الأمنية والقضائية، والتحركات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب تحديات اقتصادية ومناخية متواصلة، في سياق وطني اتّسم بكثافة الأحداث وتنوّعها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323109

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-9
19°-13
21°-13
14°-11
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>