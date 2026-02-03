أهمّ الأحداث الوطنية خلال شهر جانفي 2026

2 جانفي





3 جانفي



4 جانفي



5 جانفي



6 جانفي



7 جانفي



8 جانفي



9 جانفي



10 جانفي



12–15 جانفي



19–21 جانفي



22 جانفي



26 جانفي



27–29 جانفي



30 جانفي



31 جانفي



شهد شهر جانفي 2026 سلسلة من التطوّرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية البارزة، تواصلت خلالها المتابعات القضائية، وتكثّفت التحركات الرسمية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب مستجدّات مرتبطة بالأوضاع المناخية والاقتصادية. وفي ما يليمرتّبة زمنيًا:محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفيلمدة سنتين، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية إرهابية بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، والقضاء على عنصر إرهابي خطير وإيقاف مرافقه.كما أعلنت لاحقًا عن استشهاد عون الأمنمتأثرًا بإصابته خلال العملية.وزارة الدفاع الوطني تعلن وفاة تونسي بطلق ناري وإيقاف شخصين آخرين، إثر اعتراض سيارة تهريب بقطاع رمادة من ولاية تطاوين.تأجيل النظر في قضية الإعلاميينإلى 22 جانفي، مع رفض الإفراج عنهما.المعهد الوطني للإحصاء يعلن تراجع نسبة التضخم لسنة 2025 إلى 5.3 بالمائة مقابل 7 بالمائة سنة 2024.رئيس الجمهوريةيعقد لقاءً مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية، ويؤكد دور الإعلام في خدمة الصالح العام.رئيسة الحكومةتشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030.لقاء بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليمورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية، بحضور سفير كوريا الجنوبية بتونس.وزير الشؤون الخارجيةيلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية ويثمّن مستوى العلاقات الثنائية.الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تنظر في ملف فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية وتؤجّل الجلسة.الجامعة التونسية لمديري الصحف تعبّر عن قلقها من تواصل تعطّل إسناد البطاقة المهنية للصحفيين.اجتماعات وزارية متتالية حول النقل العمومي، الفوترة الإلكترونية، الصناديق الاجتماعية، والسكن الاجتماعي، بإشراف رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.تقلبات جوية حادة تؤدي إلى فيضانات بعدة ولايات، تسجيل وفيات وأضرار مادية، وإعلان عمليات إجلاء واسعة بإشراف الحماية المدنية.رئيس الجمهورية يتحوّل ميدانيًا إلى عدد من المناطق المتضرّرة ويؤكد أن الأولوية لإنقاذ الأرواح.إصدار أحكام بالسجن ضدفي قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.تسلّم تونس معدات أوروبية جديدة لتعزيز مراقبة الحدود.مشاركة وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة دولية بالهند حول إدارة العمليات الانتخابية.تحركات دبلوماسية مكثفة شملت الولايات المتحدة، الجزائر، ومصر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.مجالس وزارية حول تحويل الديون إلى استثمارات ومشاريع تنموية.ندوة حوارية حول المرسوم 54 تؤكد مخاوف الصحفيين والحقوقيين من انعكاساته على الحق في المعلومة.التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وفق ما صدر بالرائد الرسمي.مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمنح تونس 110 ملايين دولار لدعم مشروع بيئي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.وكالةتثبّت تصنيف الدين السيادي لتونس عند مستوى “B” مع نظرة سلبية.عكس شهر جانفي 2026 تداخلاً لافتًا بين الملفات الأمنية والقضائية، والتحركات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب تحديات اقتصادية ومناخية متواصلة، في سياق وطني اتّسم بكثافة الأحداث وتنوّعها.