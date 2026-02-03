أهمّ الأحداث الوطنية خلال شهر جانفي 2026
شهد شهر جانفي 2026 سلسلة من التطوّرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية البارزة، تواصلت خلالها المتابعات القضائية، وتكثّفت التحركات الرسمية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب مستجدّات مرتبطة بالأوضاع المناخية والاقتصادية. وفي ما يلي حصيلة لأبرز الأحداث الوطنية مرتّبة زمنيًا:
2 جانفيسياسة / محاكمات
محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي محمد بوغلاب لمدة سنتين، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
3 جانفيسياسة / داخلية / إرهاب
وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية إرهابية بمحيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، والقضاء على عنصر إرهابي خطير وإيقاف مرافقه.
كما أعلنت لاحقًا عن استشهاد عون الأمن مروان قادري متأثرًا بإصابته خلال العملية.
4 جانفيسياسة / دفاع وطني / تهريب
وزارة الدفاع الوطني تعلن وفاة تونسي بطلق ناري وإيقاف شخصين آخرين، إثر اعتراض سيارة تهريب بقطاع رمادة من ولاية تطاوين.
5 جانفيسياسة / محاكمات
تأجيل النظر في قضية الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إلى 22 جانفي، مع رفض الإفراج عنهما.
اقتصاد / تضخّم
المعهد الوطني للإحصاء يعلن تراجع نسبة التضخم لسنة 2025 إلى 5.3 بالمائة مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
6 جانفيسياسة / إعلام
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعقد لقاءً مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية، ويؤكد دور الإعلام في خدمة الصالح العام.
سياسة / اقتصاد / تنمية
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030.
7 جانفيسياسة / علاقات برلمانية
لقاء بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية، بحضور سفير كوريا الجنوبية بتونس.
8 جانفيسياسة / خارجية
وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية التونسية ويثمّن مستوى العلاقات الثنائية.
9 جانفيسياسة / محاكمات / إرهاب
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تنظر في ملف فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية وتؤجّل الجلسة.
10 جانفيإعلام / مهنة الصحافة
الجامعة التونسية لمديري الصحف تعبّر عن قلقها من تواصل تعطّل إسناد البطاقة المهنية للصحفيين.
12–15 جانفيسياسة / حكومة / قطاعات اجتماعية
اجتماعات وزارية متتالية حول النقل العمومي، الفوترة الإلكترونية، الصناديق الاجتماعية، والسكن الاجتماعي، بإشراف رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.
19–21 جانفيسياسة / تقلبات مناخية
تقلبات جوية حادة تؤدي إلى فيضانات بعدة ولايات، تسجيل وفيات وأضرار مادية، وإعلان عمليات إجلاء واسعة بإشراف الحماية المدنية.
رئيس الجمهورية يتحوّل ميدانيًا إلى عدد من المناطق المتضرّرة ويؤكد أن الأولوية لإنقاذ الأرواح.
22 جانفيسياسة / محاكمات
إصدار أحكام بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.
سياسة / اتحاد أوروبي
تسلّم تونس معدات أوروبية جديدة لتعزيز مراقبة الحدود.
26 جانفيسياسة / انتخابات
مشاركة وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة دولية بالهند حول إدارة العمليات الانتخابية.
سياسة / علاقات خارجية
تحركات دبلوماسية مكثفة شملت الولايات المتحدة، الجزائر، ومصر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
27–29 جانفيسياسة / حكومة / اقتصاد
مجالس وزارية حول تحويل الديون إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
إعلام / حرية الصحافة
ندوة حوارية حول المرسوم 54 تؤكد مخاوف الصحفيين والحقوقيين من انعكاساته على الحق في المعلومة.
30 جانفيسياسة / حالة طوارئ
التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وفق ما صدر بالرائد الرسمي.
31 جانفياقتصاد
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمنح تونس 110 ملايين دولار لدعم مشروع بيئي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وكالة فيتش رايتينغ تثبّت تصنيف الدين السيادي لتونس عند مستوى “B” مع نظرة سلبية.
حصيلة
عكس شهر جانفي 2026 تداخلاً لافتًا بين الملفات الأمنية والقضائية، والتحركات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب تحديات اقتصادية ومناخية متواصلة، في سياق وطني اتّسم بكثافة الأحداث وتنوّعها.
