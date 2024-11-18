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كانت دراجته محترقة وملقاة بجانبه: العثور على شاب مقتولا ويحمل آثار طعنات

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 08:31 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على جثة شاب تحمل أثار اعتداء بالة حادة وبحانبه دراجته النارية محترقة .

كما اذنت بعد المعاينة الموطنية برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ،ولا تزال الابحاث جارية للقبض علي الجاني أو الجناة .


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