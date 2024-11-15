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حدث في متل هذا اليوم،15 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 06:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في مثل هذا اليوم، 15 نوفمبر، وقعت أحداث تاريخية هامة حول العالم، ومنها:

1864 - بدء مسيرة شيرمان إلى البحر: الجنرال الأمريكي ويليام شيرمان يبدأ حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، حيث قاد جيشه من أتلانتا إلى ساحل المحيط الأطلسي، مدمرًا البنية التحتية في طريقه.
1920 - تأسيس عصبة الأمم: بداية أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف، وهي المنظمة التي سبقت الأمم المتحدة، بهدف تعزيز السلام وحل النزاعات بين الدول.
...

1988 - إعلان استقلال فلسطين: خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، أعلن الرئيس ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، وهو إعلان تاريخي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
2001 - إطلاق أول فيلم من سلسلة هاري بوتر: الفيلم الأول "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" يعرض لأول مرة، ليصبح لاحقًا من أشهر السلاسل السينمائية في التاريخ.
2015 - الهجمات الإرهابية في باريس: بعد أيام من الهجوم الكبير، أغلقت العاصمة الفرنسية باريس مدارسها ومتاحفها وتم إعلان حالة الطوارئ.
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