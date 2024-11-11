ديسمبر المقبل محاكمة ابن شقيقة الرئيس السابق وعدة مسؤولين سابقين

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قررت هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،تحديد جلسة ديسمبر المقبل لمحاكمة دريد بوعوينة ابن شقيقة الرئيس الراحل بن علي ووزير املاك الدولة ولشؤون العقارية الاسبق وعدة مسؤولين سابقين بالدولة وذلك في قضية فساد عقاري واداري ...



يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 21 فيفري 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ دريد بوعوينة على خلفية اتهامه في قضية حق عام.





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ويستفاد من الأبحاث المجراة أنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج، تمكنّوا من إلقاء القبض على دريد بوعوينة استنادا إلى صدور مناشير تفتيش في حقّه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وبإحالته على أنظار النيابة العمومية أحالته مباشرة على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه في انتظار استكمال التحقيقات معه حول ما نسب إليه.