الداخلية : حجز 92 كلغ من 'الزطلة' و مبلغ مالي قدره 29 ألف دينار

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة أمس الجمعة من الكشف عن شبكة مُختصّة في ترويج المُخدّرات وإلقاء القبض على اثنين من عناصرها، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم السبتوأوضحت الوزارة أنه تم بعد التنسيق مع النيابة العموميّة مُداهمة محلّ تجاري بجهة المنيهلة من ولاية أريانة وضبط شخصين وحجز 919 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 92 كلغ ومبلغا ماليّا قدرُهُ 29 ألف دينار مُتأتٍ من عائدات الترويج وسيّارتين يستغلانها في تنقلاتهما قصد ترويج المخدّرات المذكورة.وأذنت النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، بالإحتفاظ بهما من أجل جرائم المُخدّرات وتبييض الأموال وإدراج بقيّة أفراد الشبكة بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.