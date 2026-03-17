مدنين: توزيع 26 هدية على الاطفال المقيمين بالمستشفى الجامعي ضمن مبادرة "نشارك اطفالنا فرحة العيد"

تفعيلا لمبادرة اطلقتها لاول مرة وزارة الشؤون الثقافية تحت عنوان "نشارك اطفالنا فرحة العيد"، تم ظهر امس الاثنين، بالمستشفى الجامعي بمدنين، توزيع 26 هدية على الاطفال المقيمين بقسم الاطفال بالمستشفى، تضمنت كتبا وقصصا مع ادوات اخرى مختلفة للتصوير والتلوين، مساهمة من الادارة الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة الجهوية في تعزيز هذه المبادرة.

واوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية طارق المحضاوي لصحفية "وات" ان المبادرة التي اشرف عليها والي مدنين وليد الطبوبي، تهدف الى ادخال الفرحة على الاطفال المقيمين بالمستشفى وترغيبهم في المطالعة ومنحهم فرصة للابتعاد عن الهواتف الذكية وتقريب الكتاب منهم، في لفتة مهمة تخفف ايضا على المريض وجعه.

وقد لقيت هذه الحركة تفاعلا ايجابيا لدى الاطفال وادخلت عليهم الفرحة.