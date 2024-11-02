Babnet

حدث في متل هذا اليوم، 2 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 06:35 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في مثل هذا اليوم، 2 نوفمبر، حدثت العديد من الأحداث المهمة حول العالم، منها:

1917: صدور وعد بلفور من بريطانيا، الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مما أثار توترات وصراعات في المنطقة استمرت لعقود.
1930: تتويج الإمبراطور هيلا سيلاسي على عرش إثيوبيا، وقد أصبح شخصية بارزة في تاريخ إفريقيا وعرف بمقاومته للاستعمار ودوره في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
...

1953: قيام باكستان بتعديل دستورها، مما جعلها أول جمهورية إسلامية في العالم، وكانت خطوة تاريخية في مسار الدولة.
1964: انطلاق إذاعة صوت فلسطين من القاهرة، كوسيلة لدعم القضية الفلسطينية وتوعية العالم بها.
2004: وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رمز الكفاح الفلسطيني، بعد معاناة مع المرض في مستشفى بفرنسا.
2018: فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بين الأردن وفلسطين بعد انقطاع بسبب أعمال تجديد وتطوير.
Generated by AI


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296782


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*