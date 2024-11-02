حدث في متل هذا اليوم، 2 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 2 نوفمبر، حدثت العديد من الأحداث المهمة حول العالم، منها:
1917: صدور وعد بلفور من بريطانيا، الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مما أثار توترات وصراعات في المنطقة استمرت لعقود.
1930: تتويج الإمبراطور هيلا سيلاسي على عرش إثيوبيا، وقد أصبح شخصية بارزة في تاريخ إفريقيا وعرف بمقاومته للاستعمار ودوره في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
1917: صدور وعد بلفور من بريطانيا، الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مما أثار توترات وصراعات في المنطقة استمرت لعقود.
1930: تتويج الإمبراطور هيلا سيلاسي على عرش إثيوبيا، وقد أصبح شخصية بارزة في تاريخ إفريقيا وعرف بمقاومته للاستعمار ودوره في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
1953: قيام باكستان بتعديل دستورها، مما جعلها أول جمهورية إسلامية في العالم، وكانت خطوة تاريخية في مسار الدولة.
1964: انطلاق إذاعة صوت فلسطين من القاهرة، كوسيلة لدعم القضية الفلسطينية وتوعية العالم بها.
2004: وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رمز الكفاح الفلسطيني، بعد معاناة مع المرض في مستشفى بفرنسا.
2018: فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بين الأردن وفلسطين بعد انقطاع بسبب أعمال تجديد وتطوير.
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