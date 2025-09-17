Babnet   Latest update 18:21 Tunis

القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cadb8c9a9f03.86845940_jhknoiqfpmelg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025
      
شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني في الدورة الرابعة للقمة العالمية للبيو تكنولجيا المنعقدة اليوم الأربعاء في سيول بكوريا الجنوبية.
 
وأعلن الفرجاني خلال مداخلته إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي بمعايير "جي ام بي" (GMP) لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات، داعيا إلى ربط الكتل البيوتكنولوجية بين آسيا وإفريقيا، وفق بلاغ للوزارة.

 

كما إقترح وزير الصحّة دعم التعاون في الذكاء الاصطناعي في الرّعاية الصحيّة بهدف تطوير حلول رقمية في التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والباحثين ودعم الشركات الناشئة.
 
وقد شدّد وزير الصحّة على أهمية التعاون في مجال Age-Tech لتحسين جودة حياة كبار السن، مستلهمًا تجربة كوريا الرائدة في هذا المجال.
 
كما حرص على دعوة الشركاء الدوليين إلى الاستثمار والتعاون مع تونس من أجل تعميم ثمار الابتكار الصحي على كل مواطن، في أي مكان.
 
وأكّد على التزام تونس بجعل التكنولوجيا أداة للعدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.


Indicateurs
Babnet

