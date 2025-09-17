القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات

شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني في الدورة الرابعة للقمة العالمية للبيو تكنولجيا المنعقدة اليوم الأربعاء في سيول بكوريا الجنوبية.



وأعلن الفرجاني خلال مداخلته إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي بمعايير "جي ام بي" (GMP) لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات، داعيا إلى ربط الكتل البيوتكنولوجية بين آسيا وإفريقيا، وفق بلاغ للوزارة.



كما إقترح وزير الصحّة دعم التعاون في الذكاء الاصطناعي في الرّعاية الصحيّة بهدف تطوير حلول رقمية في التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والباحثين ودعم الشركات الناشئة.وقد شدّد وزير الصحّة على أهمية التعاون في مجال Age-Tech لتحسين جودة حياة كبار السن، مستلهمًا تجربة كوريا الرائدة في هذا المجال.كما حرص على دعوة الشركاء الدوليين إلى الاستثمار والتعاون مع تونس من أجل تعميم ثمار الابتكار الصحي على كل مواطن، في أي مكان.وأكّد على التزام تونس بجعل التكنولوجيا أداة للعدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.