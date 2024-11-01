علي صالح بن حديد: قد يكون هناك إتفاقيات جانبية بين تونس والجزائر

وبين في اتصال هاتفي خلال برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة، أن الاتفاقيات تخص تنشيط الولايات الحدودية، من ناحية أخرى قال أن الجزائر مستهدفة من قبل دول الجوار المُطبعة مع الكيان الصهيوني وبسبب مواقفها من قبل بعض الدول الأوروربية، وأن الجانب الأمني هو من أوكد الأولويات.وأضاف الديبلوماسي أن الجزائر لها تقارب تاريخي مع الصين وروسيا وكذلك لها علاقات تاريخية ووطيدة مع إيطاليا.