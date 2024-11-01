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علي صالح بن حديد: قد يكون هناك إتفاقيات جانبية بين تونس والجزائر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 11:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد المحامي علي صالح بن حديد، الخبير في القانون الدولي والديبلوماسي السابق أن العلاقة بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبُون جيدة، وقد يكون هناك إتفاقيات جانبية.
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وبين في اتصال هاتفي خلال برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة، أن الاتفاقيات تخص تنشيط الولايات الحدودية، من ناحية أخرى قال أن الجزائر مستهدفة من قبل دول الجوار المُطبعة مع الكيان الصهيوني وبسبب مواقفها من قبل بعض الدول الأوروربية، وأن الجانب الأمني هو من أوكد الأولويات.
وأضاف الديبلوماسي أن الجزائر لها تقارب تاريخي مع الصين وروسيا وكذلك لها علاقات تاريخية ووطيدة مع إيطاليا.
...

كما أشار بن حديد الى أن دوة خليجية تحالفت مع فرنسا وأوصدت الباب أمام الجزائر في البريكس.


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