رئيس الدولة يغادر تونس في اتجاه الجزائر للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية

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غادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس تونس، في اتجاه الجزائر، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية.