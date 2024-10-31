أربعة سنوات ونصف سجن في حق انستغراموز‎

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قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق "صانعة محتوى" ورفض الافراج عن أربعة آخرين من "صناع المحتوى" على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم.



ومثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة إيقاف، خمسة من " صناع المحتوى " وهم ثلاث فتيات وشابان وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.





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وطلب محامو اربعة من الموقوفين التأخير لاعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطالب افراج في حق منوبيهم، فيما تم الترافع في حق " صانعة محتوى " واحدة، ليتقرر اثرها حجز ملفات القضايا للنظر في مطالب الافراج عن أربعة موقوفين والتصريح بالحكم في حق واحدة.



واثر المفاوضة قضت الدائرة الجناحية بالسجن مدة أربعة أعوام ونصف في حق "صانعة محتوى " فيما تقرر التأخير الى الأسبوع القادم في حق باقي المتهمين الأربعة ورفض مطالب الافراج عنهم.



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