المرناقية : العثور على جثة كهل تحمل اصابة على مستوى الرأس

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أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على جثة ادمية لكهل يبلغ من العمر 50 سنة تحمل أثار اعتداء بمادة صلبة على مستوى الرأس بجهة حميم بالمرناقية بالقرب من قاعة افراح .

هذا وأذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.