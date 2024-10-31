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المرناقية : العثور على جثة كهل تحمل اصابة على مستوى الرأس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 11:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على جثة ادمية لكهل يبلغ من العمر 50 سنة تحمل أثار اعتداء بمادة صلبة على مستوى الرأس بجهة حميم بالمرناقية بالقرب من قاعة افراح .
هذا وأذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.


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