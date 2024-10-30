النائب بوبكر يحي: الوظيفة التنفيذية بذلت كل مجهوداتها لتعطيل مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ،بوبكر يحي، لدى حضوره الاربعاء 30 أكتوبر 2024، في برنامج "هنا تونس" أنه يؤمن كثيرا بالدولة الاجتماعية وبأن المؤسسات العمومية هي القاطرة للاقتصاد الوطني، ما يستوجب أن تكون صلبة، سليمة ودقيقة



وطالب يحي، بضرورة اصلاح الجانب الإداري سيما الإجراءات الإدارية المعقدة التي تُعطل المشاريع والبرامج والمبادرة الحرة على حد قوله.





ولاّة يرفضون مقابلة نواب الشعب

وأضاف أن نوّاب الشعب، كانوا على أتم الاستعداد للقيام بثورة تشريعية، قائلا" والدليل على ذلك أننا قدّمنا مبادرة لـ50 مقترح قانون يتعلق بالاستثمار ومجلة المياه ومجلة الصرف والبنك المركزي.. وهي مقترحات كلها تهم الشعب التونسي" وفق تأكيده.وأشار ضيف "هنا تونس"، إلى أن الوظيفة التنفيذية في الدورة النيابية السابقة بذلت كل مجهوداتها لتعطيل كل مقترحات النواب بتعلّة اولوية النظر.وندد من جهة أخرى، بممارسات بعض الولاة والمعتمدين والمديرين الجهويين الذين قال إنه يرفضون مقابلة نائب الشعب، وأن النائب مطالب بتقديم مطلب في الغرض معتبرا ذلك مأساة.وتابع، "اذا هي توصيات من الحكومة أو من الوظيفة التنفيذية فهذا يعتبر تأثير غير عادي، واذا هو فهم من الولاة او المعتمدين او الوظيفة التنفيذية كجميل لرئيس الوظيفة التنفيذية فهذه معضلة".وشدد على أن النائب له مهام جهوية، محلية، وتشريعية، وهو ما يستوجب تصحيح العلاقة بين النائب والوظيفة التنفيذية من العمدة إلى رئيس الجمهورية وفق قوله.