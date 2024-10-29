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الاحتفاظ بمدير معهد من أجل شبهات تحرّش بتلميذة

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري لاذاعة موزاييك ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت يوم أمس الاثنين بالاحتفاظ بمدير معهد ثانوي في إحدى معتمديات القصرين من أجل شبهات تحرّش.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك محادثة بين التلميذة والمدير فيها شبهة تحرش.
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