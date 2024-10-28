بسبب شبهة التحرش بتلميذة، حركة تونس الي الأمام تقرر ايقاف نشاط مدير معهد تالة في الحركة ‎

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أصدرت الاثنين 28 أكتوبر، حركة تونس الي الأمام بيانا أعلنت من خلاله ان لجنة النظام الداخلي قررت ايقاف نشاط مدير معهد تالة صادق السايحي في الحركة الي حين استكمال التحقيق الاداري والأمني والقضائي فيما نسب اليه.

يذكر أنه تم اتهام مدير معهد تالة بالتحرش باحدى التلميذات اثر نشر بعض الصحفات محادثة في الغرض فيما نفى المعنى بالأمر صحة هذه المحادثة.

