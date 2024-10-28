ملف الحصول على قروض من بنوك عمومية بدون ضمانات : رجل اعمال معروف في مجال المقاولات يؤكد عدم توصله لأي اتفاق مع لجنة الصلح الجزائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

مثل صباح اليوم الإثنين 28 اكتوبر2024 في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رجل أعمال معروف في مجال المقاولات ، وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بحصوله على قروض من بنك عمومي بدون ضمانات ،واكد المتهم انه لم يتوصل الى أي اتفاق مع لجنة الصلح الجزائي ،وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ففوض محامي رجل الأعمال النظر والمكلف العام بنزاعات الدولة، فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لشهر جانفي المقبل .