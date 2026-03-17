إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة وذلك على النحو التالي:
إلغاء السفرة المبرمجة ليوم الخميس 19 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس والسفرة المبرمجة ليوم الجمعة 20 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي:
أيام الثلاثاء والخميس والأحد: وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس.
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة: وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
إلغاء السفرة المبرمجة ليوم الخميس 19 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس والسفرة المبرمجة ليوم الجمعة 20 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي:
أيام الثلاثاء والخميس والأحد: وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس.
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة: وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
