أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة وذلك على النحو التالي:إلغاء السفرة المبرمجة ليوم الخميس 19 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس والسفرة المبرمجة ليوم الجمعة 20 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي:أيام الثلاثاء والخميس والأحد: وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس.أيام الاثنين والأربعاء والجمعة: وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.