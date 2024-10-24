اصابة 4 تلاميذ بكسور ورضوض خلال تدافعهم وسقوطهم من المترو !!

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تولت صباح أمس فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة التدخل إثر تعرض 4 تلاميذ للسقوط من عربة المترو الخفيف من محطة خير الدين منوبة اثر تدافعهم مما تسبب لهم في كسور و رضوض وقد تم إسعافهم و نقلهم ألى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلقي العلاج والاسعافات الضرورية الازمة.

