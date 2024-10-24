هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق محامي معروف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>

باشرت صباح اليوم الخميس 24 اكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس للنظر في ملف فساد مالي شملت الابحاث فيه محامي معروف وقد طلب محاميه التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي الذي تقدم به موكله ،وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني ففوض محامي المتهم وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير فقررت الدائرة تحديد موعد جانفي المقبل للمحاكمة .



وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬مؤخرا‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬إحالة‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬نداء‭ ‬تونس‭ ‬منذر‭ ‬بالحاج‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬السابق‭ ‬لزهر‭ ‬بوعوني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهم‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باستغلال‭ ‬شبه‭ ‬موظف‭ ‬لصفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭. ‬





...



ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية‭ ‬التحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬التأسيسي‭ ‬فيصل‭ ‬الجدلاوي‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬سابقا‭ ‬لزهر‭ ‬بوعوني‭ ‬ومنذر‭ ‬بالحاج‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬جراياته‭ ‬رغم‭ ‬تفرغه‭ ‬لماجيستير‭ ‬الدكتوراه‭ ‬وذلك‭ ‬سنة‭ ‬2005‭.‬