استنطاق رئيس الحكومة الاسبق ...

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مثل أمس الإثنين في حالة سراح امام انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة ،رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وذلك لاستنطاقه من أجل مخالفة التدبير الاحترازي المتخذ في حقّه، المتمثل في عدم مغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي، الا ان الجبالي وفق القضية غادر منزله .