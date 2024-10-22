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استنطاق رئيس الحكومة الاسبق ...

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 17:08 قراءة: 0 د, 14 ث
      
مثل أمس الإثنين في حالة سراح امام انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة ،رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وذلك لاستنطاقه من أجل مخالفة التدبير الاحترازي المتخذ في حقّه، المتمثل في عدم مغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي، الا ان الجبالي وفق القضية غادر منزله .


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