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وعدتهم الوزيرة السابقة بالانتداب : الاستاذة النواب الذين فاقت اعمارهم 50 سنة يحتجّون امام وزارة التربية

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 14:46 قراءة: 0 د, 37 ث
      
باب نات - قام اليوم عدد من الاستاذة النواب الذين فاقت اعمارهم 50 سنة بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم.
وفي تصريح لباب نات افاد عبد الباسط برغوثي ممثل عن الاستاذة النواب ان وزيرة التربية السابقة سلوى عباسي وعدتهم بتسوية وضعيتهم موضحة لهم وفق تعبيره انه سيقع انتدابهم بصفة استثنائية وان ملفهم محل انظار رئيس الجمهورية الا انهم فوجؤوا بانتداب اساتذة نواب لتسديد الشغورات والتخلي عنهم بعد أن قضوا 16 سنة في مجال التدريس كاستاذة نواب ، موضحا انهم اصبحوا بلا عمل ،مؤكدا انهم كانوا معنيين بتسوية الوضعية لكن فجأة وجدوا انهم بلا مورد رزق. موجها نداء الى رئيس الجمهورية للنظر في وضعيتهم وتسويتها خاصة وانهم قضوا أكثر من 17 سنة كأساتذة نواب ....


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