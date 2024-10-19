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قرار قضائي في حق مهدي بن غربية

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Publié le Samedi 19 Octobre 2024 - 15:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحديد موعد 24 اكتوبر الجاري لمحاكمة رجل الأعمال والوزير السابق بحكومة يوسف الشاهد ورئيس النادي البنزرتي مهدي بن غربية وذلك في قضية فساد مالي واداري باحدى شركاته.

ويذكر أن النيابة العمومية كانت احالت الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية وقد قامت باستنطاقه حيث انكر ما نسب إليه من تهم.


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