Babnet

اليوم ... سنية الدهماني تمثل أمام القضاء من جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e00d5b58de76.83899572_kgqjhpelnmifo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 08:01 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمثل اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2024، المحامية سنية الدهماني، أمام الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها في قضية على معنى المرسوم 54

ووكانت محكمة الاستئناف بتونس، قضت بالحط من العقاب البدني المحكومة به الدهماني، من عام و8 أشهر سجنا بعد ادانتها في قضية تعلقت بتصريحات كانت أدلت بها على احدى القنوات الخاصة في علاقة بتواجد الأفارقة بتونس، وقد أحيلت فيها بموجب المرسوم 54

...

يشار الى أنه وفضلا عن هذه القضية الاستئنافية، هناك ثلاث قضايا أخرى شملت الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 احداها كانت رفعتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات لها انتقدت فيها وضعية السجون.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295957


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 08:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*