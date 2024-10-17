اليوم ... سنية الدهماني تمثل أمام القضاء من جديد

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تمثل اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2024، المحامية سنية الدهماني، أمام الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها في قضية على معنى المرسوم 54



ووكانت محكمة الاستئناف بتونس، قضت بالحط من العقاب البدني المحكومة به الدهماني، من عام و8 أشهر سجنا بعد ادانتها في قضية تعلقت بتصريحات كانت أدلت بها على احدى القنوات الخاصة في علاقة بتواجد الأفارقة بتونس، وقد أحيلت فيها بموجب المرسوم 54





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يشار الى أنه وفضلا عن هذه القضية الاستئنافية، هناك ثلاث قضايا أخرى شملت الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 احداها كانت رفعتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات لها انتقدت فيها وضعية السجون.