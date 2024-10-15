هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق وزير بيئة اسبق ومهرب شغل خطة سابق بالبرلمان واخرون ...

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جلبت أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،مهرّب شغل خطة نائب بالبرلمان , كما مثلت معه متهمة محالة بحالة سراح في حين لم يتم جلب وزير البيئة السابق ومتهم آخر من سجن ايقافهما ، وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة ....



وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.





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يذكر ان النائب السابق محمد صالح اللطيفي اكد في تصريح سابق انه اشتغل فعلا في في التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ اللطيفي بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك ''جرما فضيعا يستوجب العقاب''.



كما انكر وزير البيئة سابقا خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم وتمسك بالبراءة .

