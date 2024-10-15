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القنوات الناقلة لمواجهة المنتخب التونسي وجزر القمر

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 11:21 قراءة: 0 د, 16 ث
      
يستضيف ملعب فيلكس بوانيي في أبيدجان مواجهة المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب جزر القمر في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا
واعلنت قناة Bein Sport3 نقلها للمباراة بتعليق عربي
وستنقل المباراة قناة beIN Sports 2 فرنسا
يشار إلى ان المنتخب التونسي كان قد إنهزم امام جزر القمر الجمعة الماضي بنتيجة هدف مقابل صفر


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