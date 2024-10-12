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قريبا... تدشين مسبح البلفيدير في حلّته الجديدة

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 11:20 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكدت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتولى الاشراف على تدشين مسبح البلفيدير يوم الاربعاء القادم تزامنا مع الاحفالات بعيد الجلاء.
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وتجدر الاشارة الى أن اعادة بناء وتشييد مسبح البلفيدير تم بالشراكة بين ادارة الهندسة العسكرية والقطاع الخاص مجسما في البنك العربي الدولي بتونس Biat وذلك على اثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بمحمد العقربي عضو مجلس ادارة البنك، حيث تكفل البنك بتمويل المشروع بصفة كاملة.
وحسب مصادر مطلعة فإنه تم الاتفاق على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية بالشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.


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