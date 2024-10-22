رئيس الجمهورية يشرف على  فتح المسبح البلدي بالبلفدير

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على فتح المسبح البلدي بالبلفدير بحلته الجديدة بعد أن تعهده وأمر بترميمه وإصلاحه إلى جانب إعادة تهيئة ساحة باستور بالعاصمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته صباح اليوم الثلاثاء.وتجدر الاشارة الى أن اعادة بناء وتشييد مسبح البلفيدير تم بالشراكة بين ادارة الهندسة العسكرية والقطاع الخاص مجسما في البنك العربي الدولي بتونس Biat وذلك على اثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بمحمد العقربي عضو مجلس ادارة البنك، حيث تكفل البنك بتمويل المشروع بصفة كاملة.وحسب مصادر مطلعة فإنه تم الاتفاق على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية بالشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.